الكويت - تشارك شركة بيت الإنارة، المتخصصة في مجال الإنارة، في معرض بيتك الذي تنظمة أرض المعارض خلال الفترة من 22 مايو إلى 27 مايو. يعتبر المعرض فرصة للمهتمين والمستثمرين في مجال البناء والتشييد للاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات المتوفرة في السوق المحلي و العالمي.

تفخر شركة بيت الإنارة بفريق نخبة من مهندسي الإضاءة المتخصصين، الذين يقومون بتصميم الإضاءة واختيار أفضل حلول الإضاءة والمنتجات المتناسقة مع احتياجات العملاء والمشاريع المختلفة. يساعد فريق الخبراء هذا الشركة على تقديم حلول إضاءة مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة والطاقة.

خلال المعرض، تستعرض شركة بيت الإنارة مجموعة واسعة من منتجات الإضاءة الداخلية والخارجية من علامات تجارية معروفة عالميًا. يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة والتصاميم المبتكرة التي تلبي متطلبات السوق المحلية.

يُـعـتـبـر معرض بيتك منصة مثلى للموردين والمصنعين والمستثمرين لعرض منتجاتهم وخدماتهم وتوسيع شراكاتهم التجارية. يُـعـقـد المعرض بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في قطاعات متنوعة.

تأمل شركة بيت الإنارة من خلال مشاركتها في المعرض أن تتعرف على عملاء جدد وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية والاستفادة من التجارب والخبرات المكتسبة من المشاركين الآخرين. كما تتطلع الشركة إلى تعزيز وجودها في السوق المحلي والإقليمي وترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين المهمين في قطاع الإنارة.

يستمر معرض بيتك لمدة ستة أيام، ويشهد حضورًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في قطاعات متنوعة. يعكف المعرض على تعزيز التعاون بين الشركات المشاركة وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال الحيوي.

فريق الخبراء في شركة بيت الإنارة يلتزم بتقديم أفضل خدمات التصميم والاستشارات للعملاء، مع التركيز على الجودة والابتكار والكفاءة. يساهم هذا الفريق المتخصص في تعزيز سمعة الشركة وتقديم حلول إضاءة مستدامة تلبي احتياجات العملاء وتوفر لهم قيمة مضافة.