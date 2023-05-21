عبدالكريم العبدالله



أكدت مدير إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان، أن موسم حملات التبرع بالدم للصيف بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع تحت عنوان «دمي للكويت» أسفر عن تجميع ما يعادل 230 كيس دم يضاف للمخزون الإستراتيجي تعزيــــزا لضمان إمدادات كافية ومأمونة ومستدامة من الدم ومشتقاته. وذكرت في تصريح لـ «الأنباء»، أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية والإنسانية للتبرع بالدم، كما أنها تشكل هذه الحملات دعم للمخزون الإستراتيجي للدم.



وتقدمت د.الرضوان بالشكر الجزيل إلى النائب الأول لرئيـــس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، كما شكرت منتسبي الجيش الكويتي ووزارة الداخلية على تعاونهم وتجاوبهم مع هذه الحملات.