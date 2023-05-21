مواصلا جهوده الدؤوبة في إطار إستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، قدم بنك برقان رعايته لفعاليات الليلة الفنية السابعة في المدرسة المتحدة الأمريكية بالكويت «AUS»، والتي تم تنظيمها بعنوان «الأضواء والكاميرا والموسيقى: من مسرح برودواي إلى هوليوود».



وتأتي المبادرة تأكيدا على التزام البنك بتنمية مواهب الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك عبر الاهتمام بتوجهاتهم الفنية وتمكينهم من الانطلاق بإبداعاتهم إلى آفاق جديدة.



وشهد الحدث المميز مشاركة 600 مبدع عرضت عليهم لوحات فنية أنتجها طلاب المدرسة المتحدة الأميركية، ابتداء من مرحلة ما قبل رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وهي الأعمال التي تم توزيعها في كل أرجاء الحرم التعليمي.



كما تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من المعارض الفنية والموسيقية وورش عمل الطبخ والعروض المسرحية التي قدمها الطلاب، وتواجدت محطات فنية تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب وأولياء أمورهم، الأمر الذي منحهم فرصة استكشاف تقنيات فنية متنوعة مثل فن الخط، الرسم التفاعلي باللمس، وفن النحت، وعرضت خلال الليلة الفنية لوحات شعرية تفاعلية، ومحطة جدارية فنية، ومجسمات فنية ثلاثية الأبعاد تعكس تجربة الفنون بطرق متنوعة.



وبهذه المناسبة، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: ندرك أهمية دعم المؤسسات التعليمية أكثر من أي وقت مضى، ونعمل بشكل دائم على تشجيع الأطفال وإلهامهم للمشاركة في كل أشكال التعبير القائمة على الفن والإبداع، وهدفنا في البنك يتجاوز التركيز على الأداء المالي، إلى قياس نجاحنا من خلال جهودنا في الإسهام بتمكين الطلبة الشباب من بناء مستقبل أكثر ازدهارا والحفاظ على استدامته، لذا يدعم «برقان» الفعاليات المؤثرة والتي تعزز العلاقة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، والتي تسهم في خلق بيئة إيجابية يمكن أن يزدهر فيها الابتكار والإبداع.