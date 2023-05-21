أسامة دياب



أكد سفير نيكاراغوا لدى البلاد محمد فرارة لاشتر قوة ومتانة العلاقات بين بلاده والكويت التي وصفها بالممتازة والمتطورة، مثمنا دور الكويت قيادة وحكومة وشعبا في دعم وتعزيز التعاون مع نيكاراغوا والعلاقات الأخوية والتضامن معها، والتي ساهمت في فتح سفارة نيكاراغوا بالكويت، والتي تعتبر الوحيدة في الوطن العربي وأفريقيا.



وأشاد لاشتر - خلال أمسية ثقافية بعنوان «نيكاراغوا الأمس واليوم» والتي تتزامن مع ذكرى ميلاد الزعيم ورمز المقاومة أوغوستو ساندينو - بالتعاون المثمر بين البلدين، خصوصا من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي منح بلاده قرضا لبناء أكبر مستشفى في تشينانديغا، والتي تعتبر ثالث أكبر مدينة في نيكاراغوا، وسيقدم هذا المستشفى خدماته لأكثر من نصف مليون مواطن يقطنون تلك المدينة، مشيرا إلى وجود مشاريع أخرى للتعاون في مجال البنية التحتية من طرق وجسور تم تقديمها إلى الصندوق الكويتي، وهي حاليا قيد الدراسة، معربا عن أمله في أن يتم التوقيع عليها في القريب العاجل.



وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الكويتيين زاروا نيكاراغوا لما تتمتع به من إمكانات سياحية هائلة وتنوع ثقافي فريد، لافتا إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى نيكاراغوا.



وأشار إلى أن نيكاراغوا تشتهر بالإنتاج الزراعي والحيواني، لافتا إلى أن بلاده تعتبر سلة غذاء أميركا الوسطى، حيث تتميز بالإمكانات الطبيعية الهائلة والاستقرار مما يجعلها بيئة ملائمة للاستثمار، داعيا المستثمرين العرب إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية في بلاده التي توفر كل الظروف الملائمة للمستثمرين والضمانات والحماية للاستثمارات من خلال قانون الاستثمار الخارجي وحرية التملك، بالإضافة الى سهولة كبيرة في إدخال وإخراج الأموال بكل سلاسة، مما يساعدهم على تحقيق عائدات كبيرة.