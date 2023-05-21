لن نقبل بالتجاوز والتعديات على المال العام وستكون هناك محاسبة لجميع الوزراء وإن تم حل المجلس فأهلاً وسهلاً



شدد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د. أحمد مطيع العازمي، على ضرورة اختيار وزراء أكفاء لديهم جدية في معالجة الملفات كافة والنهوض بالكويت حتى تعود كما كانت في السابق وتعود لموقعها الريادي، مضيفا ان «الشعب الكويتي واع ويعرف نوابه ومن كانوا صادقين من البداية أو غير صادقين»، فلن نقبل بالتجاوز والتعديات على المال العام، وستكون هناك محاسبة لجميع الوزراء. وقال مطيع«إن تم حل المجلس في أي وقت فأهلا وسهلا، سنرجع للشعب الكويتي الذي يختار من يمثله بالشكل الصحيح». وتابع«أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني أو لائحي يجيز تعطيل الجلسات لأي سبب كان، وقد اعتصمنا في المجلس سابقا بسبب عدم احترام الدستور».