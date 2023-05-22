الوضع العام في الكويت لم يعد يحتمل أي مداهنة أو مجاملة.. و لا كفة ترجح كفة الوطن ولا حب يعدل حب الكويت



أكد مرشح الدائرة الثانية بدر نشمي العنزي أن الوضع العام اليوم لم يعد يحتمل أي مداهنة أو مجاملة بل أصبح من الواجب على الجميع مواجهة الثلة والدمى التابعة لها بكل صراحة وقوة، مشددا على أنه لا كفة ترجح كفة الوطن ولا حب يعدل حب الكويت.



وأضاف أنه لا يخفى على أحد منكم الحالة السياسية المتشنجة التي نمر بها وما يصاحبها من تداعيات وتعديات تستهدف نسف القيم الدستورية والممارسات الديموقراطية الحميدة، لدفع هذا البلد إلى حالة من انعدام الاستقرار السياسي خدمة لثلة من الفسدة والمفسدين.



وشدد على ضرورة إقرار مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تسهم في استقرار الساحة السياسية، واختيار وزراء أكفاء قادرين على الإصلاح، وكذلك ندعو الناخبين إلى اختيار نواب مصلحين، لدفع عجلة الإنجاز بين السلطتين لتحقيق طموحات المواطنين.