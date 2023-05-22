قال مرشح الدائرة الخامسة فلاح السبيعي إنه بسبب سوء الإدارة أصبح المواطن يلامس مواطن الفساد ويدخل في مهاترات السياسة التي يجب ان يكون في غنى عنها.



وبين السبيعي في تصريح صحافي انه لا يجوز أن نلوم المواطن الكويتي إذا عزف عن المشاركة في الانتخابات، لأنه مل من كثرة حل المجلس وكثرة الإبطال، وعدم جدية الحكومة في إقرار حزمة قوانين الإصلاح السياسي التي تقدم من أعضاء مجلس الأمة.



وأضاف مرشح الدائرة الخامسة فلاح السبيعي: «نتمنى في العرس الديموقراطي المشاركة في الانتخابات لأنهم هم من سيحددون مصيرهم ومستقبلهم، لذلك عليهم الحضور والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه مناسبا في المرحلة المقبلة، ونتمنى من الحكومة القادمة أن تكون على قدر المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن، لأنها في الآونة الأخيرة أصبحت خصما للمواطن».



وقال مرشح الدائرة الخامسة فلاح السبيعي إن قضية الشوارع وتهالكها والخدمات العامة مسؤولية حكومية بحتة ينبغي حلها لأنها تلامس وتضر المواطن البسيط، وكذلك المواطن يجد ترديا في الخدمات الصحية ونقص الأدوية، ويجد انهيارا في المنظومة التعليمية، وكل هذا التردي في الخدمات كافة هو مسؤولية حكومية عليها أن تجد حلا لها، وأتمنى أن تتبنى الحكومة القادمة رفاهية المواطن وجودة الخدمات المقدمة».