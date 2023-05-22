نحن في أمسّ الحاجة خلال هذه الفترة إلى الثبات في المواقف والتكاتف لنبذ الخلافات والنهوض بالكويت من جديد



أكد مرشح الدائرة الثانية لمجلس الأمة فهد صياح أبوشيبة أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالشعارات الرنانة، موضحا أنه يتأتى ويأتي من خلال مشروع وطني شامل يتم من خلاله تشكيل حكومة قادرة على إعداد وتنفيذ برنامج إصلاحي يحاكي الواقع، لافتا إلى أن الجميع يعي هذا الكلام ويدرك حقيقته ومنافعه على البلاد والعباد.



وقال أبوشيبة في تصريح صحافي إن من شأن ذلك أن يحقق التنمية، بالإضافة إلى إخراج برلمان يتحمل المسؤولية ويطور ممارساته بما يلبي تطلعات المواطنين، آملا من الجميع النظر في هذا المضمون الهادف نظرة وطنية في سبيل ترجمته على أرض الواقع حتى نرتقي وترتقي معنا بلادنا.



وذكر أبوشيبة أن المرحلة الحالية لا تحتمل افتعال الأزمات والبطولات الوهمية ومحاولة البعض العبث بالقضاء، مضيفا: إننا بأمسّ الحاجة إلى الثبات في المواقف والتكاتف لنبذ الخلافات والنهوض بالكويت من جديد، داعيا الله أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.