استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والنائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.بدر الملا في ديوان الملا أمس الأول ابناء الدائرة وعموم أهل الكويت.



وقال الملا إن المعركة القادمة معركة حق وباطل، داعيا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات، مستدركا «من يمثلكم داخل البرلمان هو من يصنع القرار، ونستطيع المواجهة، وأظهرنا الدليل وفندنا كل الشائعات».



وأضاف «ليست لدينا حسابات وهمية وليس لدينا مغردون مأجورون، بل لدينا قوة المبدأ وجرأة الطرح والثبات وعدم التغيير والتراجع، وأنا بدر الملا نفسه لم أتغير، فأنا نفسه مثلما مثلتكم في 2019 و2020 و2022».