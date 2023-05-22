

عبدالعزيز المطيري



استقبل مرشح الدائرة الأولى حمد المدلج في مقره الانتخابي أمس الأول في بيان ناخبي الدائرة، متخذا شعار «نجهر بالحق» لحملته الانتخابية لمجلس الأمة 2023 في الفصل التشريعي السابع عشر.



وقال المدلج «هناك حالة يأس عند الشعب الكويتي، لذا يجب أن يتجاوزها أهل الكويت لكي يردوا ويقوموا بتصحيح المسار من خلال صناديق الاقتراع وكأنهم يكتبون في ورقة الاقتراع تاريخ الكويت الكويت».



وأضاف «من الضروري التصدي لمحاولات حرمان الشعب من حقوقه حتى أبسطها حقه في توفير سبل العيش الكريم والحل الوحيد هو التحالف مع الشعب واحترام الدستور واحترام إرادة الشعب وحقوقه».