نمر الصباح: الوزارة حريصة على تطوير المنظومة الرقمية للمحافظة على مصادر الثروة البترولية

اختيار قطاع الشؤون الفنية بالوزارة كأحد النماذج الخليجية الطموحة لتطوير الأداء الحكومي





أعلنت وزارة النفط عن اختيارها لرعاية وافتتاح منتدى التطوير الخليجي في نسخته الـ 19، وذلك تحت شعار «تطبيقات التحول الرقمي وتقنيات التكنولوجيا المتقدمة»، حيث تم اختيار الشؤون الفنية في وزارة النفط كأحد النماذج الخليجية الناجحة والطموحة لتطوير الأداء الحكومي في مجال التحول الرقمي.



وذكرت وزارة النفط في بيان صحافي، أن الوزارة استعرضت على هامش مشاركتها بالمنتدى تجربتها الرائدة ومشروعاتها الرقمية نحو إنشاء برامج نفطية رقمية متطورة يتم الاستفادة منها لتنفيذ ومتابعة العمليات النفطية عبر تحفيز وتشجيع الكوادر الوطنية، وذلك على المختصين من الوفود الخليجية المشاركة في الجلسة الحوارية الرئيسية للمنتدى.



التحولات الرقمية



وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، على أهمية التحول الرقمي باعتباره إحدى الركائز الاستراتيجية في وزارة النفط، حيث تعكف الوزارة دائما على تطوير المنظومة الرقمية بما يكفل التحقيق الأمثل في المحافظة على مصادر الثروة البترولية في البلاد.



وأشار إلى أن الوزارة وضعت ضمن أهدافها السعي نحو الرقمنة توافقا مع أحد المحاور البرامجية في برنامج عمل الحكومة 2022-2026 من خلال دعم الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية الكويت لعام 2035.



وذكر أن «النفط» تعمل على تعزيز الدور المحلي والدولي من خلال التعاون لتحقيق التكامل نحو إبراز المكانة الدولية للكويت واستعراض دورها البارز في مشاريع التحول الرقمي لصناعة النفط والغاز، والتي كانت تتويجا لقطف ثمار استراتيجية الوزارة في الاهتمام بالكوادر الوطنية والذي يأتي انسجاما مع إحدى ركائز الرؤية في تنمية رأس المال البشري وتحفيز الكوادر لتعزيز مهاراتها الإلكترونية وتنمية قدراتها الرقمية.



وبين أن وزارة النفط نجحت خلال الفترة الماضية في تنظيم حدثين مهمين هما جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 2022) وجائزة النفط تبتكر2، والتي تم خلالها تتويج كوكبة من الشباب المبدعين، حيث تدرك الوزارة جيدا أن تبنى التحول الرقمي والتكنولوجي والاستثمار في الابتكار أصبح ضرورة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير نماذج أعمال جديدة لم يكن ممكنا أن يتم تطويرها بمعزل عن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.



تدفق البيانات إلكترونياً



وأوضح الصباح أن الوزارة قامت بتدشين المنصة الرقمية لتدفق البيانات الفنية إلكترونيا والتي تهدف إلى استمرار الانتقال من الطريقة الورقية التقليدية إلى الرقمية لتدفق البيانات الفنية الخاصة بالحفر والإنتاج والبيئة والسلامة إلكترونيا بين وزارة النفط والشركات النفطية متمثلة في شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، مشيرا إلى أن المنصة الرقمية ساهمت في الارتقاء بزيادة تدفق كمية البيانات الواردة الى وزارة النفط إلى نحو 80% مقارنة بنسبة التدفق التقليدية السابقة والتي كانت تقل عن 20%.



وبين أن الوزارة لديها برنامج آخر يتمثل في الربط الإلكتروني وميكنة النماذج الفنية إلكترونيا، حيث يهدف البرنامج إلى مواصلة التوسع في الربط الإلكتروني المباشر بين الإدارات الفنية التخصصية في وزارة النفط مع مختلف إدارات شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج وذلك بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار الخاصة باستكمال الأعمال الفنية المشتركة بين الجانبين، مشيرا الى أن البرنامج نجح في تسريع الدورة المستندية المستغرقة لاستكمال وإنجاز الأعمال الفنية والتي كانت تتطلب ما يقارب 8 مراحل سابقا وتقليصها إلى 3 مراحل حاليا، واختصار المدة الزمنية لدراسة الطلبات الفنية للشركات النفطية، والتي كانت تستغرق أكثر من 60 يوما، وتقليصها إلى معدل متوسط أقل من 30 يوما.



إنجازات وطموحات



وقال وكيل الوزارة إن برنامج الشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات نجح في تدشين العديد من الأفكار في مجال التحول الرقمي مثل تطوير نظام إلكتروني للتراسل عبر الويب والهواتف الذكية (work Flow)، وكذلك تطبيق نظام البصمة الذكية وربطه مع ديوان الخدمة المدنية، حيث كانت الوزارة سباقة في تطبيق النظام.



وذكر أن الوزارة قامت بتطوير مشروع التحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول ووزارة المالية (المرحلة الأولى)، ونجحت الوزارة في دعم فرص الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع النفطي وساهم المشروع في تحديث تصنيف الأمم المتحدة الدولي بالأنشطة الاقتصادية من خلال مراجعة 84 بند نشاط دولي.



كما نجحت الوزارة في تنفيذ مشروع الحفظ الآلي للوثائق إلكترونيا وأرشفة بحوث الطاقة، حيث قام النظام بحفظ وأرشفة 4852 ملفا من الشؤون الاقتصادية والفنية، حيث تجاوز عدد الصفحات المحفوظة إلكترونيا أكثر من 2 مليون ورقة.



إنجازات العلاقات العامة



وتناول وكيل وزارة النفط إنجازات إدارة العلاقات العامة في مجال التحول الرقمي، حيث قال ان الوزارة وضمن أهدافها في التحول الرقمي قامت بإصدار 4 أعداد رقمية من مجلة النفط الإلكترونية، وذلك باللغتين العربية والانجليزية، ونجحت المجلة في إصداراتها المختلفة من تغطية كل أخبار وأنشطة وزارة النفط، وقامت إدارة العلاقات العامة في تنفيذ الربط الآلي مع مكتبة (الأوابك)، وإطلاق منصة تفاعلية وبودكاست لنشر الأخبار وإجراء اللقاءات والأحداث النفطية.



وذكر أنه تم تنفيذ مشروع ذاكرة النفط الرقمية والذي نجح في حفظ وتوثيق التراث العريق للكويت إلكترونيا، كما استمرت الوزارة في تنفيذ مشروع الثقافة البترولية، والذي يهدف إلى رفع الوعي لدى الجيل الناشئ بالصناعة النفطية.



الإدارة القانونية



إلى ذلك، تناول الصباح إنجازات الإدارة القانونية، حيث قال انه تم التعاون مع إدارة مركز نظم المعلومات بشأن النظام القانوني المتكامل الإلكتروني وخلق نماذج وأنظمة قانونية إلكترونية متخصصة، وتم تخصيص نموذج طلب الاطلاع على المعلومات إعمالا للقانون رقم 12 لسنة 2020، والذي أظهر مبادرة وزارة النفط بأسبقية الالتزام بتطبيق القانون لإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.



وذكر أن الشؤون القانونية قامت كذلك بإعداد مقترح الصيغة النموذجية لعقود الوزارة، كما تم إنشاء منظومة لمتابعة القضايا والتحقيقات التي تكون الوزارة طرفا فيها عبر منصة وزارة العدل.