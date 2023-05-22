

أعلن بنك وربة عن رعايته للمنتخب الكويتي لكرة القدم الإلكترونية والنادي الكويتي للرياضات الإلكترونية في بطولة غرب آسيا، التي ستقام في الرياض بالسعودية في 1 و2 يونيو المقبل بمشاركة 6 منتخبات عربية هي: الكويت، السعودية، قطر، الإمارات، لبنان والأردن، علما أن المنتخب الكويتي سيمثله كل من: عبدالله الريش وعبدالرحمن الفيلكاوي.



وبهذه المناسبة، أعرب مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري، عن فخره واعتزازه بهذه الرعاية قائلا: «فخورون برعاية كل منتخب الكويت لكرة القدم الإلكترونية، والنادي الكويتي للرياضات الإلكترونية استعدادا لمشاركتهما في بطولة غرب آسيا، حيث ندرك أهمية اللاعبين المحترفين في هذا المجال، ونتطلع إلى دعمهم وتشجيعهم في سعيهم لتحقيق النجاح»، ومتمنيا التوفيق لكل لاعبي منتخب الكويت لكرة القدم الإلكترونية، واللاعبين عبدالله الريش وعبدالرحمن الفيلكاوي في مسيرتهم الرياضية، وفي الوقت ذاته شكر النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله مساعد العلي على جهوده.



وتابع المطيري: من منطلق رعايتنا نؤكد أننا سنقدم لهم الدعم الكامل واللازم ليتمكنوا من النجاح والفوز بكأس البطولة، كما أننا سنعمل على رعاية ودعم الفعاليات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في إعلاء راية الوطن الحبيب الكويت ضمن مختلف المحافل الدولية، لاسيما على النطاق الرياضي.



وأشار المطيري إلى أن هذه الرعاية تأتي في إطار دعم بنك وربة وتشجيعه للرياضة والرياضيين وضرورة الاهتمام بمواهبها، انطلاقا من موقعه كأحد أكبر المساهمين في خدمة المجتمع، كما لبنك وربة العديد من المساهمات تجاه الرياضة، ودعمه المتواصل للرياضيين الكويتيين وتشجيعه للمتميزين منهم والأبطال.



وذكر أن بنك وربة يؤمن بأهمية الرياضة ودورها في التشجيع على نمط حياة أكثر صحة لأفراد المجتمع، مشيرا إلى أن البنك لديه حرص تام من إدارته العليا على المساهمة بدعم مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تسهم في دعم الشباب، والتي تملأ وقتهم بما يعود عليهم بالنفع.



واختتم المطيري تصريحه، بأن لبنك وربة مسيرة في دعم ورعاية الأنشطة الرياضية، والتي من شأنها أن تسهم في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين القطاع المصرفي والرياضي وإبراز كيانهم على الساحتين المحلية والدولية.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية، عبدالله مساعد العلي، عن شكره وامتنانه لدعم بنك وربة للنادي وللمنتخب الكويتي لكرة القدم الإلكترونية، وأكد أن الفريق مستعد بالكامل للمشاركة في البطولة وتقديم أفضل ما لديه، وأن مثل هذه البطولات تعزز التواصل الاجتماعي التفاعلي وترفع راية البلاد وعلم الكويت في المحافل الدولية، معربا عن أن أهمية هذه الرياضة الإلكترونية تزداد يوما بعد يوم، وأن النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية يعمل جاهدا على تطوير هذه الرياضة في الكويت ونشر ثقافتها بين الشباب، وأن دعم بنك وربة للرياضات الإلكترونية يعكس حرص البنك على دعم الرياضة والشباب في الكويت. وأضاف العلي أن النادي يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة وإبراز موهبة الشباب الكويتي في هذا المجال.