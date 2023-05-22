طلبت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من المجلس البلدي تخصيص أرض بمساحة 10000م2 لتكون مأوى للكلاب الضالة. وأوضح كتاب مدير عام الهيئة مشعل القريفة الذي تبحثه اللجنة الفنية غدا، أنه نظرا لتفاقم مشكلة الكلاب الضالة في الكويت وما لها من آثار اجتماعية وصحية سلبية وكثرة شكاوى المواطنين والمؤسسات الوطنية من هذه الظاهرة، فإن الهيئة ترغب في أن يخصص المجلس البلدي قطعة أرض بمساحة 10000م2 في إحدى المناطق البعيدة عن الكتلة السكنية والتجارية لتكون مأوى لرعاية الكلاب التي يتم جمعها وتعقيمها وإيداعها في هذا المأوى.