أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د. جنان بوشهري، أنه حين انتصر الوزراء لمصالحهم الخاصة بزيادة معاشاتهــــم الاستثنائيــــة كان لابد من المواجهة وإسقاط القرار، لأن المواطـــن أولى بتحســــين معيشتـــه.



وقالت بوشهري، في تصريح صحافي، إن ملف المعاشات الاستثنائية كان من أهم الملفات في مجلس 2022 المبطل، مشيرة إلى وجود انحراف شديد وجسيم في استخدام المادة 80 من قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي وضعت للحالات الإنسانية، لكن مع الأسف تحولت هذه المادة إلى أداة.



وأضافت بوشهري أنه عندما كانت الحكومة تطلب مهلة لتقديم أولوياتها المهمة للمجلس خصوصا فيما يتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية ورواتب الموظفين، ومعاشات المتقاعدين، ومتلقي المساعدات الاجتماعية، كنا نمنحها كنواب هذه المهل لأهمية تلك القضايا، لكن نفاجأ بأن الحكومــــة تصدر قــــرارا بزيــــادة المعاشــــات الاستثنائيــــة للوزراء دون النظر إلى كل هذه الملفات المهمة العالقــــة التي ينتظرهــــا المواطنـــون.



وتابعت «عارضت قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة الرواتب الاستثنائية في قاعة عبدالله السالم بمجلس 2022، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم، وانتظرت مدة أسبوعين ليتخذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الشأن وإلغاء القرار المعيب، ولم يكن هناك أي تجاوب».



وزادت «لذلك تقدمت باستجواب الشيتان من 3 محاور، واستقالت الحكومة بعد تقديم استجوابي بأسبوع، وتابعت بعدها هذا الملف المهم حتى في ظل الحكومة المستقيلة».