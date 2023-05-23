ناشد الحكومة إيجاد حلول سريعة وناجعة نظراً لتدني الأجور وعدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية رافضاً العبث بحقوق هذه الفئة



أكد مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح «دعمه الكامل للعاملين في الخطوط الجوية الكويتية»، مشددا على أنه سيتابع مطالبهم حتى الحصول عليها كاملة.



وقال الصالح إن على الوزير المعني حسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن حتى لا يتحول إلى مشروع أزمة، مؤكدا أن رعاية الناقل الوطني تبدأ بإنصاف الكوادر الكويتية العاملة فيه.



وأضاف الصالح أنه «على الحكومة معالجة المشكلات التي يعاني منها العاملون في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وتلبية مطالبهم المستحقة».



وناشد الحكومة إيجاد حلول سريعة وناجعة نظرا لتدني الأجور وعدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية، رافضا العبث بحقوقهم وإهدار مكتسباتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون كغيرهم من موظفي الدولة.



وقال إن هذه الشريحة تعمل في مجال حيوي وحساس وينبغي تلبية مطالبهم المستحقة لكي يعملوا في بيئة صحية تساعدهم على الإنجاز والإنتاج، مشيرا إلى ضرورة وجود الأمان الوظيفي في كل الجهات والهيئات والقطاعات بالدولة، خصوصا في هذه الآونة التي يعاني فيها المواطن من الغلاء وزيادة الأسعار والتضخم الحاصل الذي يلتهم الرواتب ويؤثر على الأسرة بشكل عام.