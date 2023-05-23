أحمد الكندري: الشركة تعزز حضورها ومكانتها الرائدة والمرموقة في تحقيق قفزات استثنائية متميزة

إبراهيم عبداللطيف: الإنجاز يعكس جهودنا لتحقيق التميز والتأكيد على التزامنا المستمر تجاه عملائنا





بخطى ثابتة ورؤية استراتيجية طموحة، نجحت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) في الانطلاق نحو تحقيق النجاحات الاستثنائية على مختلف الأصعدة خلال عام 2022، لتؤكد الشركة من جديد مكانتها الرائدة والمرموقة كواحدة من أكبر شركات إدارة المرافق في الكويت والمنطقة، حيث حصلت الشركة على 4 جوائز مرموقة من جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفيما) MEFMA، وذلك تتويجا لجهودها في توفير أعلى مستوى من الخدمات وحرصها على استمرار التميز في أداء أعمالها، حيث تعد تلك الجوائز حافزا لمزيد من الإنجاز والنجاح بشكل يتناسب مع الاهتمام الذي تحظى به الشركة محليا واقليميا.



وأفادت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، في بيان صحافي، انها حصدت الجوائز الأربع المرموقة في إدارة المرافق في الشرق الأوسط، على هامش المشاركة السنوية في جوائز التميز في إدارة المرافق والذي نظمته جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفيما)، والذي عقد في امارة دبي بالامارات العربية المتحدة بتاريخ 11 الجاري.



وكانت الشركة الراعي الفضي لحفل توزيع الجوائز، وقد تسلم الجوائز نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) أحمد الكندري، والمدير التنفيذي للعمليات في الشركة إبراهيم عبداللطيف.



وفازت الشركة المتحدة لإدارة المرافق على الجوائز التالية: جائزة أفضل شركة فئة إدارة الطاقة، وجائزة أفضل شركة في المسؤولية الاجتماعية للشركات، وجائزة أفضل إشادة في استشارات إدارة المرافق وأخيرا جائزة أفضل إشادة في فئة الموارد البشرية.



أداء إيجابي



في هذا السياق، قال أحمد الكندري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) وعضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفيما) بعد الحصول على الجوائز، «شكل هذا العام، انطلاقة قوية لعمليات وأنشطة الشركة المتحدة لإدارة المرافق، وذلك بعد الأداء الإيجابي للشركة في تحقيق قفزات رائدة عبر اقتناص الفرص المتميزة والتطلع نحو تعزيز الريادة، وفخورون بالفوز بتلك الجوائز المرموقة في إدارة المرافق بالشرق الأوسط».



وأعرب الكندري عن سعادته على الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة في تحقيق هذا الأداء، والنمو الإيجابي والذي يتماشى دائما مع الخطة الاستراتيجية والالتزام بتحقيق أفضل النتائج للعملاء، مشيرا إلى أن حصول الشركة على هذا التقدير المرموق يعد دليلا واعترافا إقليميا على قدرة وكفاءة فريق الشركة في تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تتواءم مع متطلبات واحتياجات العملاء.



وقال الكندري ان الشركة المتحدة لإدارة المرافق حققت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية والتي جاءت نتيجة حصول الشركة على العديد من عقود التشغيل والخدمات المساندة والصيانة وإدارة الممتلكات والتي من أبرزها الفوز بمناقصة تشغيل مباني وزارة العدل، جامعة الكويت وديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي.



وأضاف «تعتبر هذه الجوائز تتويجا لجهود وأنشطة الشركة المتحدة لإدارة المرافق طوال الفترة السابقة، وتضافر جهود فريق عمل الإدارة التنفيذية في الشركة وشركاتها التابعة الذين ارتقوا بإدارة الشركة لتتوج هذه الجهود بالتكريم في المحافل الإقليمية، حيث إن الشركة تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم في تقديم خدمات متكاملة شاملة لتسهيل بيئة العمل الفعالة والمستدامة والآمنة وإدارة المرافق وفق رؤية استراتيجية تكنولوجية تتسم بالمرونة».



واختتم الكندري «ستستمر الشركة المتحدة لإدارة المرافق نحو العمل بدقة وكفاءة متناهية لتلبية كل تطلعات عملائها على النحو الأمثل سواء على الصعيد المحلي والإقليمي، وذلك حفاظا على مسيرة التقدم وعلى مكانة الشركة المرموقة باعتبارها أحد أبرز الكيانات المتخصصة في إدارة المرافق محليا واقليميا، كما ان الشركة ماضية في مسارها الواعد الذي تسير عليه والذي يتماشى مع خطتها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية».



جهود دؤوبة



من جانبه، أعرب إبراهيم عبداللطيف المدير التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) عن سعادته بالحصول على هذه الجوائز، حيث قال إن هذا الإنجاز يعكس جهودنا الدؤوبة والمتواصلة لتحقيق التميز والتأكيد على التزامنا المستمر تجاه عملائنا والارتقاء بهذه الصناعة إلى أعلى المستويات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل فريق الادارة بالشركة وجميع العاملين والذين حققوا العديد من الانجازات جراء التزامهم بمهامهم الوظيفية والذين يعتبرون الشريك الأساسي والعنصر الفعال لتحقيق هذا الانجاز. وأفاد عبداللطيف بأن الشركة استطاعت خلال السنوات الماضية من تحقيق طفرة في أعمالها حيث تمكنت من توظيف أحدث التقنيات والابتكارات وتبني الحلول الشاملة والمدعومة بالتكنولوجيا لتعزيز استدامة العمليات التشغيلية في المرافق التي تتولى تشغيلها وصيانتها.



تجدر الإشارة الى ان الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) تعد إحدى الشركات التابعة لشركة العقارات المتحدة التابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وتعتبر من احدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المتكاملة لإدارة المرافق.