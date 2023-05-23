قالت وزارة الصحة إن حملة التبرع بالدم التي انطلقت أمس الاثنين في «بنك الدم» شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي للدم في البلاد.



وأعرب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة في الوزارة يعقوب التمار في تصريح للصحافيين على هامش انطلاق الحملة التي تقيمها شركة وفرة للخدمات المالية للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع «بنك الدم» عن أمله في أن تؤتي هذه الحملة ثمارها في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدم.



وأكد اهتمام الوزارة الدائم بمتابعة كل ما يصب في صالح الدولة والمجتمع وذلك عبر القيام بدورها إزاء كل الخدمات التي تقدمها واتخاذ كل ما يلزم لتطوير المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.



بدورها، قالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم د.ريم الرضوان في تصريح مماثل إن مخزون الدم والطوارئ في الكويت «ممتاز جدا»، وفي المستويات التي تغطي حاجة المستشفيات في البلاد، مبينة أن حملات التبرع بالدم مستمرة حتى شهر يوليو المقبل.



وأشارت إلى أن الوزارة نظمت الأسبوع الماضي عددا من حملات التبرع بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من الشركات بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتغطية حاجة المستشفيات من الدم، مؤكدة الحرص على توفير الدم لكل المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة.



من جانبه، قال مدير عام شركة وفرة للخدمات المالية وسام الصيرفي في تصريح مماثل إن فكرة الحملة برزت خلال فترة جائحة «كورونا» في ظل الاحتياج الشديد للدم، وتم تنظيم أول حملة بعد انتهاء فترة الحظر الكلي.



وأوضح الصيرفي أن الحملات السابقة نجحت في جمع نحو 300 كيس دم، متوقعا زيادة الإقبال على الحملة الحالية للوصول إلى العدد المتوقع من أكياس الدم.



وأشاد بالتعاون المثمر والمستمر مع بنك الدم وبالجهود التي يبذلها جميع العاملين بالبنك لتحقق الحملة أهدافها المنشودة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بعمل حملة إعلامية مكثفة لدعوة موظفيها وعملائها للمشاركة في التبرع.