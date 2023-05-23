العازمي: شراكة مجتمعية لاستقبال الفائض المحلي من الأطعمة والمحاصيل وتوزيعه على الأسر المتعففة



استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي المسؤول عن الملف الزراعي أمام مجلسي الوزراء والأمة أول من أمس رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر العازمي وأعضاء الاتحاد مبارك الدماك ومحمد المطيري وفهد العازمي، الذين نقلوا إليه هموم المزارعين والعراقيل التي تواجه المنتج الوطني وتعطل الدعوم.



هذا، وأمر د.العوضي بصرف الدعم للمزارعين عن الفترتين المتأخرتين الثالثة والرابعة، بالإضافة للنظر إلى تسهيل آلية بيع المنتج الوطني من خلال الجمعيات التعاونية مع وزيرة الشؤون، وعدم بخس أسعار المنتج الوطني والحفاظ عليه من الهدر، وإعطاء المزارعين حقوقهم، مشددا على تذليل كل العراقيل أمام المزارعين الكويتيين وتسهيل إجراءاتهم للارتقاء بالمنتج الوطني.



من جانبه، ثمن رئيس الاتحاد جابر العازمي خطوة وزير الصحة للحفاظ على المنتج الوطني وإعادة الدعوم للمزارعين الكويتيين المتعطلة لفترة طويلة، مشيرا إلى أن دعم المزارع الكويتي هو أحد أركان الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.



على الصعيد الزراعي والغذائي، أعلن الاتحاد الكويتي للمزارعين، عن شراكة مجتمعية خيرية مع مبادرة «نعمتي» وشركة «طلبات» للحصول على فائض الأطعمة والمحاصيل الزراعية (الثمار) من مزارعي الوفرة والعبدلي لإعادة توزيعها على الأسر المتعففة في الكويت، حفاظا على النعمة الطبيعية وحماية للبيئة، على أن يسلم الفائض لموظفي معارض الاتحاد الكويتي للمزارعين في كل من الوفرة والعبدلي الزراعيتين من 23 إلى 29 الجاري من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة السادسة والنصف مساء.