برئاسة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي زينب خليفة الجيران، عقد أمس لقاء تعريفي لرفع مستوى الوعي بخطة البنك الاستراتيجية 2025-2020 والخطة التشغيلية السنوية 2024-2023 بحضور مديري الإدارات. وقالت المتحدث الرسمي لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي، ان فريق إدارة التطوير الإداري والتدريب قدم عرضا مرئيا بشأن الخطط الاستراتيجية بشكل مفصل وفتح مجالا لطرح الأسئلة وتبادل الآراء. وأوضحت الخشتي أن الخطة الاستراتيجية الخمسية 2025-2020 ارتكزت على خمسة أهداف رئيسية هي: خلق بيئة عمل صحية وفعاله، وتحقيق الرضا للعملاء واكتساب ثقتهم، والتحول الرقمي، وتطوير قطاع الائتمان لتوفير الأمان الاجتماعي للأسرة الكويتية، وتحقيق الاستدامة لأجيال قادمة. وأكدت الخشتي أن البنك يسعى دائما لأن يكون مؤسسة رائدة تسعى الى اكتساب ثقة عملاء البنك وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.