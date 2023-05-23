

استقبل النائب والوزير السابق مرشح الدائرة الثالثة مبارك العرو ناخبي الدائرة الثالثة مساء أول من أمس بمقره الانتخابي في منطقة السلام.



وقال العرو في كلمته: «تشرفت باستقبال ناخبي الدائرة الثالثة، فكل الشكر لمن حضر، وأدعو المواطنين جميعا للمشاركة في الانتخابات يوم 6 يونيو لتقرير مصير البلد وانتشاله مما تمر به، ولكي ننتشل الناس من حالة الإحباط التي نمر بها».



ورحب العرو بالحضور في ديوانه، وتجاذب أطراف الحديث عن أجواء الانتخابات والعرس الديموقراطي الذي تشهده الكويت هذه الأيام، مبينا أن المشاركة الإيجابية تسهم في إيصال نواب يحققون مطالب الشعب الكويتي وطموحاته وآماله، ويسهمون في انتشال الشعب الكويتي من حالة الإحباط التي تملكتهم.