افتتح مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.عبدالعزيز الصقعبي مقره الانتخابي مساء أول من أمس بحضور ناخبي وأهالي الدائرة، داعيا إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة يوم 6 يونيو». وقال الصقعبي في كلمة مقتضبة: «بشأن القضية الإسكانية، نجحنا في فك الارتباط بين أذونات البناء وسيولة بنك الائتمان، وبهذا نكون مكنا 9769 رب أسرة في 4 ضواح بالمطلاع من إصدار الإذن ومباشرة البنيان». وأضاف: «عملنا على تخصيص جنوب القيروان كمنطقة سكنية بعد تمنع هيئة البيئة وتسليمها للرعاية السكنية تخفيفا لأعداد الطلبات السكنية مع المحافظة على الأشجار المعمرة كجزء من المنطقة الجديدة». وتابع الصقعبي: «ساهمنا في تخفيف معاناة الأسر في المناطق التي لم تصلها الخدمات مثل المطلاع وجنوب عبدالله المبارك بتأجيل أقساط بنك الائتمان وعودة أسعار مواد البناء المدعومة إلى وضعها الطبيعي بعد زيادتها من قبل وزارة التجارة، وساهمنا في تعديل 20 بندا من بنود رسوم أملاك الدولة حتى نعزز إيرادات الدولة غير النفطية».