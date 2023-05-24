محمد الدشيش



أكد مرشح الدائرة الخامسة م.فلاح عبدالله السبيعي، أن مجلس الأمة القادم يحتاج نوابا لديهم رؤى وخبرة، وأصحاب علم يحملون بين أضلعهم حب هذا الوطن، ويعملون من أجله لا من أجل مصالح شخصية.



وقال السبيعي في افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة الفنيطيس وسط حضور جماهيري كبير مساء أول من أمس «إن سلاحنا في مجلس الأمة القادم مخافة الله وأولوياتنا الشعب الكويتي وتحقيق طموحاته ورفاهيته»، وإذا حدث التغيير في المجلس القادم فسيحدث التطوير الذي ننشده للكويت.



ودعا أبناء الدائرة الخامسة وأهل الكويت لاختيار الأفضل للمرحلة المقبلة لتغيير الواقع السيئ الذي تعيشه الكويت من ترد في الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية والاقتصادية. وقال: «ابتلينا بالصراعات السياسية في مجلس الأمة الذي تناسى مطالب الشعب الكويتي وحقوقه وأصبح المواطن البسيط يعاني من ترهل المرافق والخدمات».



وأضاف: «إننا نؤمن بالتغيير، فمن دون تغيير الوجوه القديمة في مجلس الأمة والحكومة وتجديد الدماء والاعتماد على أصحاب القدرات والمواهب من الشباب الكويتي الطموح ممن يحملون استراتيجيات لتغيير هذا الواقع الأليم الذي نعيشه منذ سنوات والدفع بعجلة التقدم للأمام لن يتحرك البلد».



وزاد: «سنكون دائما في الصفوف الأولى لخدمة المواطن الكويتي ومن أي موقع، بعيدا عن الصراعات والتجريح والصوت العالي، آملين أن تكون الحكومة القادمة على قدر المسؤولية».



وشدد على أن المجالس السابقة أهدرت الوقت وانغمست في الصراعات الشخصية وحب الذات وتناسوا المواطن الكويتي البسيط والوطن، لذلك لابد من تغيير هذا الفكر واستبداله بفكر مستنير يضع مصلحة الوطن والمواطن الأساس للتقدم والتطوير من خلال رجال يؤمنون بهذا البلد وحقوقه.



وتابع: «إننا نعمل للجميع ونثق في إخواننا بالدائرة الخامسة وقدرتهم على اختيار من هو أفضل للمرحلة المقبلة، وأهل الكويت هم أصحاب الكلمة المسموعة في تقرير مصير هذه الأمة، ونشد على أيديهم بالنزول في 6/6 لاختيار من يمثلهم في المجلس القادم ممن يؤمن بحقوقهم ويحرص على تنمية وتطوير الوطن».