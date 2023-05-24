استقبل مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله التميمي في ديوانه بمبارك الكبير ناخبي الدائرة. وقال التميمي في كلمة مقتضبة «لنا صولات وجولات في مجالس سابقة بشأن غلاء الأسعار التي التهمت جيوب المواطنين، وأي سلعة كبرت أو صغرت لا يرتفع سعرها إلا بموافقة التجار، فالراتب يحترق في أول أسبوع وثاني أسبوع من الشهر، حتى اضطر الجميع للجوء إلى القروض والأقساط والدين، والأسر تتعرض إلى التفكك الاجتماعي».



وأكد أنه سيسعى إلى استكمال المسيرة في المراقبة والمتابعة ومحاربة هذا الأمر المهم جدا ومكافحة غلاء الأسعار، مضيفا «أن الكويت أكبر من الجميع، ومن أكبر موظف إلى أصغر موظف الكل يعمل لخدمة الكويت كل من موقعه».



وقال التميمي «نريد رجال دولة أكفاء يتحملون مسؤولياتهم سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية»، مشددا على أن «قضية إسكان المرأة قضية مهمة ومصيرية في ظل غلاء أسعار العقارات وارتفاع الإيجارات بشكل لا يستطيع الرجل التصدي له، فكيف بالمرأة؟! والحكومة متفرجة دون تقديم حلول».