

رشيد الفعم



طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي بضرورة مشاركة الناخبين والناخبات في انتخابات مجلس الأمة 2023، مؤكدا أن حضور الشعب الكويتي يوم 6/6 مهم وضروري جدا لاختيار نواب يمثلونه داخل قاعة عبدالله السالم خير تمثيل. وانتقد العتيبي مجلس 2022 المبطل قائلا«توقع الشعب الكويتي من المجلس الماضي ان يطالب بحقوقهم ويحقق متطلباتهم وآمالهم، لكن مع الأسف المجلس الماضي ترك المطالبة بحقوق المواطنين واتجه للمطالبة بالرواتب الاستثنائية للوزراء والنواب، بالإضافة الى تعيينات خاصة لأبناء المسؤولين، بالرغم من انه آخر زيادة على رواتب المواطنين كانت عام 2008». وأضاف العتيبي بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في منطقة حطين «ما ذكرته من عمل مجلس 2022 انعكس بالاحباط على الشعب الكويتي، لكنني أطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وحسن الاختيار حتى لا يتكرر ما جرى في السابق».



وأكد العتيبي بالقول: «سواء كنت نائبا في البرلمان أو لا فإن ديواني مفتوح للجميع، فأنا كما تعرفوني متواجدا معكم وبينكم دائما»، موضحا انه حتى اثناء تواجده خارج الكويت يفتح ديوانه للمواطنين الكويتيين في الخارج، مؤكدا ان ابناء الشعب الكويتي يستحقون نائبا يتواجد بينهم ويسمع لهم ويحل مشاكلهم سواء داخل الكويت أو خارجها.