أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح مركز اسعاف «غرب عبدالله المبارك ـ A» العامل على مدار الساعة ليكون التاسع في منطقة الفروانية الصحية والـ78 في الكويت.



وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية د. أحمد الشطي في بيان صحافي ان المركز يتكون من دورين يستوعب الأول مواقف لخمس سيارات اسعاف وخدماتها من تجهيزات ومستهلكات وتعقيم، والثاني عبارة عن غرف استقبال بلاغات ومكاتب واستراحة.



ولفت الى ان افتتاح مركز غرب عبدالله المبارك سيساعد في الوصول الى مكان البلاغات بمعدل 10 دقائق من تلقي البلاغات، موضحا ان هذه المراكز سيكون لها دور إضافي في نشر ثقافة ومهارة الإسعاف الأولي على مستوى المناطق المجاورة بالتنسيق مع قيادة اسعاف الفروانية.



وأشار الى أهمية الافتتاحات الجديدة التي ستتم قريبا وتشمل افتتاح مراكز اسعاف في المدينة الجامعية و«صباح الأحمد ـ C» والخيران والوفرة.