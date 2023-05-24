بداح العنزي



أبقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن إصدار رخص مؤقتة لبعض الأنشطة خلال موسم البر على جدول أعمالها.



وقال رئيس اللجنة فهد العبدالجادر إن اللجنة حفظت طلبا بامتداد شارع باسم ثنيان ثنيان الغانم.



واضاف ان اللجنة حفظت رد الإدارة القانونية الخاص بالاقتراح المقدم من العضو السابق حمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة، لافتا الى أن اللجنة أحالت الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن استثناء المشــــروعات الصغيرة والمتوسطة من رســـوم الـــبلدية الى الجهاز التنفيذي.



وذكر أن اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بإنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.