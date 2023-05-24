منطقة غرب عبدالله المبارك تعاني نقصاً في الخدمات وازدحاماً مرورياً كبيراً ويجب الاهتمام بها



قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د. أحمد مطيع العازمي، إن أي شاب يتزوج الآن ويسجل قرضا إسكانيا يدرك أنه سينتظر ما لا يقل عن 20 سنة، مضيفا«أنه بالرغم من الأموال الوفيرة في الكويت لكن العجيب في الكويت أن هناك تعمدا لتعطيل حل المشكلة الإسكانية، فمن يحتاج السكن أقل شيء يدفع 400 دينار للإيجار».



وطالب مطيع الحكومة بالاهتمام بمنطقة غرب عبدالله المبارك والاستعجال في تنفيذ طريق 6.5، فعدد القسائم 5201 قسيمة، وتعاني من الازدحام الشديد، وتعاني نقصا في الخدمات، مثل الجمعيات وخدمة المواطن وقلة عدد المدارس ولا توجد مدارس ثانوية ولا متوسطة.



وتابع مطيع بالقول في شأن آخر:«وكأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعاقب جميع الموظفين المشتركين في التأمينات بزيادة 3 سنوات على التقاعد، حتى أصبح الموظف يتقاعد بعد 58 سنة والمرأة بعد 53».