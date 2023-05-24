كان الأجدر بالحكومة البدء بدعم العمالة الوطنية ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لأنها غير كافية

قال عضو مجلس الأمة المبطل 2022 ومرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد «نحن أول من حارب التجاوزات والاستثناءات في التعيينات بالجهات الحكومية»، مبينا أنه قدم سؤالا برلمانيا في التجاوز الذي حدث في تعيينات الموانئ، رافضا أن يظلم مجلس 2022 ويصور على أنه مجلس استثناءات ورواتب استثنائية فهذا كلام باطل وعار عن الصحة. وأضاف العبيد، في تصريح صحافي، أنه تقدم باقتراح بقانون بجعل القانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع ولا يجوز الاستثناء منها، مبينا أنه كذلك وجه سؤالا برلمانيا لوزير المالية حول عدد المستفيدين من الرواتب الاستثنائية وضوابط صرفها. وقال إنه إذا كان مجلس الوزراء يعتقد أن رواتب الوزراء غير كافية، فنحن على يقين بأن رواتب الموظفين المتقاعدين غير كافية وهي أولى بالزيادة، مشددا على أنه كان الأجدر بالحكومة البدء برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم العمالة الوطنية، مستدركا بقوله «يبدو أن حكومتنا تنقصها الحكمة السياسية».