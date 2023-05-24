رشيد الفعم



أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية فرز الديحاني، أنه كان ولايزال ثابتا على المطالبة بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، مطالبا بضرورة العمل بجدية لإقرار إصلاحات اقتصادية تنعكس إيجابا على الأسرة الكويتية ومتطلباتها المعيشية في ظل الغلاء المعيشي الذي نعيشه جميعا في الكويت.



وقال الديحاني بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي مساء أول من أمس بمدينة جابر الأحمد «نحن أمام انتخابات مصيرية ومستقبل بلد ينتظر إصلاحات سياسية واقتصادية تسهم في تحريك عجلة التنمية في شتى المجالات، مضيفا: الاصلاح يجب أن يبدأ الآن، وهذا لن يتحقق الا بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذا يجب علينا جميعا الابتعاد عن الصراعات الجانبية، وان تكون مصلحة الكويت هي العليا».



وأوضح الديحاني «الجميع يتحدث عن الإصلاح لكن الإصلاح الحقيقي بحاجة الى رجال صادقين ووطنيين، مؤكدا ان الإصلاح ليس شعارا انتخابيا بل واجب وطني ومسؤولية تقع علينا جميعا، وأولى خطواتها الابتعاد عن الخلافات والصراعات والتكاتف والتعاون لتحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الكويت وعودتها إلى مصاف الدول المتقدمة». وختاما، شكر المطيري ناخبي الدائرة الثانية على الحضور الكثيف بمقره، واعدا إياهم بأن يكون عند حسن ظنهم، وان تكون مصلحة الكويت وشعبها الكريم هي أولى اولوياته في المرحلة المقبلة.