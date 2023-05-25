عاطف رمضان



أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن الافتتاح المروري لأجزاء من المرحلة الأولى بمشروع تطوير شارع القاهرة اعتبارا من فجر الجمعة الموافق 26 مايو 2023 ومنها:



‏- النفق الواقع بتقاطع شارع القاهرة مع شارع بيروت بالاتجاه من مدينة الكويت جنوبا باتجاه منطقة فحيحيل.



‏- الجسر الأول فوق النفق للتقاطع المحكوم بإشارة ضوئية لخدمة الحركة المرورية للقادم من شارع عيسى بن سلمان الخليفة (طريق 30) يسارا إلى شارع القاهرة باتجاه مدينة الكويت أول شارع بيروت.



‏- الجسر الثاني فوق النفق للتقاطع المحكوم بإشارة ضوئية للحركة المرورية بالاتجاه من منطقة السالمية يسارا عبورا للتقاطع باتجاه شارع بيروت أو من شارع عيسى بن سلمان الخليفة عبورا للتقاطع إلى شارع بيروت.



‏- الطرق الخدمية أعلى النفق بالاتجاهين.



‏وأشارت «هيئة الطرق» إلى أنه سيتم استكمال باقي أعمال الأسفلت بمناطق الربط مع الطرق القائمة تباعا.



وفي منطقة السالمية.



‏- جسر الالتفاف العلوي للمرور القادم من شارع بغداد ومنطقة السالمية إلى شارع عيسى بن سلمان الخليفة (طريق 30) جنوبا باتجاه منطقة الفحيحيل.



‏- الجسر الأول فوق النفق للتقاطع المحكوم بإشارة ضوئية لخدمة الحركة المرورية للقادم من شارع عيسى بن سلمان الخليفة.



وذكرت انه على مستخدمي الطرق بالمنطقة اتباع اللوحات المرورية والإرشادية المعدلة والإشارات الضوئية المستحدثة بالتقاطعات وطبقا للوضع النهائي الجديد للطرق بعد انتهاء أعمال التطوير.