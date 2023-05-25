يحرص بنك الكويت الوطني على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، خاصة في مجال الأعمال، ومن ذلك المنطلق، تعاون الوطني مع مؤسسة Visa العالمية لإطلاق مبادرة She’s Next العالمية التي تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في الكويت وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.



تمنح المبادرة الفرصة لمالكات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت الفرصة للتقدم للحصول على التمويل والتدريب والتوجيه المناسب الذي يقدمه البرنامج، حتى 23 يونيو المقبل.



ستحصل فائزة واحدة من المشاركات في البرنامج على منحة بقيمة 50 ألف دولار بالإضافة إلى برنامج تدريبي متخصص، إضافة إلى ما يوفره البرنامج من المشاركة الفاعلة في ورش العمل ومجتمع رواد الأعمال والمكتبة الخاصة بالمبادرة.



سوف تقيم لجنة تحكيم أعمال المشاركات على أساس عدة عوامل من بينها مدى جاذبية تجربتها لرواد الأعمال والتزامها بتطبيق معايير الأعمال السليمة والتواجد الرقمي بشكل قوي.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي: يمثل دعم وتمكين المرأة ركيزة أساسية في ثقافة بنك الكويت الوطني واستراتيجيات البنك والتزامه تجاه أداء مسؤولياته الاجتماعية بما يضمن عدم تهميش أي من فئات المجتمع وتحقيق المساواة بين كافة أطرافه.



وأكدت العوضي أن بنك الكويت الوطني لديه العديد من البرامج التي تدعم تمكين المرأة بدءا من المساواة في الأجور إلى فرص التطور الوظيفي، والتي كان أحدثها برنامج NBK RISE والذي حقق نجاحا منقطع النظيرة في دورته الأولى هذا العام.



وأكملت العوضي حديثها قائلة: سنعمل من خلال الشراكة مع المؤسسة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات على توفير الأدوات والموارد التي تحتاج اليها رائدات الأعمال لكتابة مزيد من قصص النجاح على صعيد الاقتصاد الرقمي.



من جانبه، قال أنكوش ديفيدسون، مدير مكتب فيزا بالكويت: نفخر بشراكتنا مع بنك الكويت الوطني لإطلاق مبادرتنا العالمية She’s Next لأول مرة في الكويت. وتدعم هذه المبادرة رائدات الأعمال اللاتي يواجهن تحديات فريدة، بما في ذلك ضعف الوصول إلى رأس المال، والمخاوف الأمنية المتزايدة، والضغوط المجتمعية، بالإضافة إلى تعقيدات التحول الرقمي.



ويمثل برنامج RISE NBK الذي اختتم دورته الأولى منذ أيام تجربة ملهمة لتمكين المرأة يقدمها البنك بالتعاون مع عدة مؤسسات كويتية رائدة والتي وقعت على وثيقة تتعهد فيها بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.