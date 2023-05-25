ما نمر به من أزمات وتعطيل لعجلة التنمية في شتى المجالات يوجب أن تسود روح التعاون بين السلطتين

دعا النائب والوزير السابق ومرشح الدائرة الثالثة مبارك العرو الشعب الكويتي، إلى ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2023، موضحا أن يوم 6 يونيو المقبل سيكون يوما لتقرير مصير البلد وانتشاله مما يمر به من أزمات وتعطيل لعجلة التنمية في شتى المجالات، متمنيا أن تسود روح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما سينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.



وقال العرو خلال استقباله ناخبي الدائرة الثالثة مساء أمس الأول: لكي ننتشل الشعب من حالة الإحباط التي تمتلكهم علينا المشاركة، وأن تكون مشاركة فاعلة في الانتخابات، مبديا ثقته التامة بالشعب الكويتي من خلال حضوره يوم التصويت واختيار مرشحين أكفاء يمثلونه داخل قاعة عبدالله السالم خير تمثيل ويحققون آماله وتطلعاته ومتطلباته.



وشكر العرو أبناء الدائرة الثالثة على الحضور وتجاذب أطراف الحديث معهم عن أجواء الانتخابات والعرس الديموقراطي الذي تشهده الكويت هذه الأيام.