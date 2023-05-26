

يعقوب العوضي



جددت إدارة النادي العربي ثقتها في المدرب الوطني د.أحمد فولاذ لقيادة دفة الجهاز الفني للموسم المقبل، كما جددت عقود لاعبيها سلمان الشمالي وعبدالله مصطفى وحارس المرمى مهدي خان، إذ يسعى الجهازين الإداري والفني للتعاقد مع ظهير أيمن «أعسر اليد»، وذلك تدعيما لصفوف الفريق المقبل على المشاركة في بطولة الأندية العربية المقررة في القطيف بالسعودية من 16 حتى 27 اكتوبر المقبل (تصفيات السوبر جلوب)، حيث يملك النادي عدة سير ذاتية لمحترفين أجانب، لكن خيار المحترف سيكون من الجنسية التونسية.



من جهة أخرى، قدم رئيس الجهاز الإداري في العربي علي آتش اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهامه مع الفريق لظروف خارجة عن الإرادة. وفي سياق متصل، يشارك الكويت في البطولة نفسها، وسبق أن تعاقد الفريق مع المحترف البرازيلي تكسيرا ليكون ثالث المحترفين إلى جانب فرانكيس كارول وانخيل هيرنانديز. ويقيم «الأبيض» معسكرا خارجيا في صربيا استعدادا للبطولة الآسيوية للأندية في اصفهان، والتي تنطلق 1 يونيو المقبل.