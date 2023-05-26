عواطف السلمان: تنظيم معرض لتوظيف ذوي الإعاقة الذين خضعوا للتدريب والتأهيل 31 الجاري بالتعاون مع جهات عدة



بشرى شعبان



أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة وإشراكهم في سوق العمل الكويتي بالتنسيق والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.



جاء ذلك في تصريح العميري على هامش الاجتماع التنسيقي الخاص بمتابعة الدمج الوظيفي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين استكمالا لإنجازات مبادرة (شركاء لتوظيفهم) بالتعاون مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية لتوفير فرص التوظيف المباشر في القطاع الخاص وفقا لقدراتهم.



وأشادت بجهود جمعية (البناء البشري) والجهات ذات الصلة التي منذ ما يتجاوز أربعة أعوام وهي تعمل على تطوير وتأهيل ذوي الإعاقة بمختلف المجالات، مبينة أن الأسبوع المقبل سيشهد تخريج الدفعة الرابعة منهم بعدما تم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.



من جهتها، قالت مدير جمعية البناء البشري عواطف السلمان إن توقيع مذكرة تفاهم مع (هيئة الإعاقة) يعتبر استكمالا لحملة (شركاء لتوظيفهم) التي انطلقت عام 2018 وتشتمل على الأهداف ذاتها وهي التدريب النوعي المقترن بالتوظيف والبحث عن مسارات وظيفية جديدة لذوي الإعاقات المختلفة.



وأكدت السلمان حرص الجمعية على حشد المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص عبر توفير الوظائف الملائمة وتفعيل دور الجهات الحكومية لذات الهدف مبينة أن ذلك يتمثل بتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتأكيد نسبة الإشراك بالعمل 4% بسوق العمل وفقا للقانون.



وأوضحت أن هيئة ذوي الإعاقة ستقيم معرضا لتوظيف ذوي الإعاقة الذين خضعوا للتدريب والتأهيل في 31 مايو الجاري بالتعاون مع جهات عدة منها هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية واتحاد المصارف ومجموعة من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص فيما يعتبر فرصة لتوظيف 74 منتسبا بمجالات مختلفة منها الإدارة المكتبية وخدمة العملاء ومهارات التواصل وغيرها.



من جانبها، أكدت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في هيئة القوى العاملة نجاة اليوسف على التعاون المثمر بالسنوات السابقة مع (هيئة الإعاقة وجمعية البناء البشري التي تهدف إلى مواءمة مخرجات البرامج التدريبية لتوفير فرص وظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص.



ولفتت اليوسف إلى مواصلة السعي لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية التي تتناسب مع القدرات والمؤهلات لهذه الفئة، مؤكدة حرص (العمالة الوطنية) على مد يد التعاون مع جميع الجهات الراغبة في توفير فرص عمل للشباب الكويتي في شتى مجالات العمل بالقطاع الخاص.



هذا وشارك في الاجتماع كل من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للشباب، والجهاز المركزي للمناقصات العامة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد مصارف الكويت واتحاد الصناعات الكويتية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.