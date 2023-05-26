بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس برفض تحصيل رسوم مظلات السيارات في السكن الخاص والاستثماري، حيث سيلجأ الأعضاء الى استخدام المادة 25 لتأكيد قرارهم وإحالة الامر الى مجلس الوزراء للفصل فيه.



وتضمن جدول الأعمال التالي:



رد الإدارة القانونية على اسئلة العضو فهد العبدالجادر بشأن عقود نقل النفايات وآخر بشأن التعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها.



السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق.



السؤال المقدم من العضو فهيد المويزري بشأن أسباب تأخر الردود على اسئلة العضو.



الرد على السؤال المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن الملاعب الرياضية المقامة على الأراضي الفضاء في أماكن السكن الخاص.



الرد على السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.



الرد على السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن التقارير الإيضاحية حول ملف نظافة المدن.



السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن القسائم الصناعية المخصصة للتخزين والرد على السؤال المقدم من العضو م.فرح الرومي بشأن عقود النظافة.



تخصيص أراض حكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات اهلية بمختلف محافظات الكويت.



اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة الموقع المخصص لخزان تجميع مياه الامطار بمنطقة النهضة مع تخصيص مسارين لتجميع المياه.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الروضة قطعة رقم 5 موقع مقترح رقم 2.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط لتجميع وتصريف مياه الامطار بمنطقة فهد الاحمد.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع حوض وعدد 2 قنوات مائية لتجميع وتصريف مياه الامطار بمنطقة الوفرة.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع حوض لتجميع مياه الامطار B1 مع القناة المائية CH1 ووصلة الربط في منطقة الشعيبة.



الاقتراح المقدم من العضوين م.عبداللطيف الدعي، م.شريفة الشلفان بشأن تنظيم وسرعة دراسة معاملات اللجان الواردة وعمل جدول الأعمال بصورة تفاعلية.



الاقتراح المقدم من العضو م.فهد العبدالجادر بشأن وضع مقر خاص بالبلدية في منطقة المطلاع لمراقبة اداء المقاولين العاملين بمجال البناء.



الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن تطوير جودة وسائل التواصل الاجتماعي وموقع بلدية الكويت.



الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن استبدال الاكياس البلاستيكية الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة.



الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن الموقف التنفيذي الحالي لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منه في منطقة كبد.



الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة نشاط مكتبة للأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الاستثماري.



اقتراح العضو فهيد المويزري استحداث دوار مقابل منطقة السجون بالصليبية الصناعية قطعة 2 كبديل عن التقاطع القائم على طريق الصليبية مع شارع ابراهيم بن الأغلب الفاصل بين القطعتين 3 و4 بمنطقة الفردوس.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع توزيع المواد التموينية بمساحة 150م2 ضمن مركز ضاحية جمعية الاندلس في القطعة 11.



الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن استحداث مدخل ومخارج جديدة لمنطقة جنوب عبدالله المبارك الاسكانية.



الاقتراح المشترك والمقدم من الاعضاء عبدالله المحري، خالد المطيري، فهد العبدالجادر، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، م.اسماعيل حيدر بهبهاني، بشأن إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت.