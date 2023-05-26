المرأة كانت عنصراً نشطاً في كل المقرات والندوات الانتخابية تحث وتدعم كل مشروع إصلاحي يمثل من يرشح نفسه



أكدت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد أنها تطمح إلى مشاركة إيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2023 تتقدمها النساء والرجال لأداء الأمانة، بعيدا عن كل المؤثرات السلبية التي يجب علينا أن نجتازها.



وقالت الخالد، في تصريح لها تعليقا على بيان أصدرته مجموعة من نساء الكويت، إن الدعوة للمشاركة التي دعت إليها 43 سيدة من نساء الكويت الفاضلات ممن لم يبخلن على وطنهن في كل حدث بإثبات الموقف بالدعوة للإصلاح وتحقيق التنمية والدفاع عن الثوابت الدستورية، هي دعوة لها صدى التأييد، وتأتي متزامنة ومن بعد أيام من ذكرى استحقاق المرأة الكويتية حقها في الانتخاب والترشح.



وأضافت الخالد: «لقد أثبت نساء الكويت منذ نشأتها التحدي في سبيل النهوض بالوطن والارتقاء به في كل المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية، فلم تكن غائبة، بل كانت حاضرة ومؤثرة، وناضلت لاستحقاق حقوقها السياسية، ومن قبل ذلك كانت عنصرا نشطا في كل المقرات والندوات الانتخابية، تحث وتدعم كل مشروع إصلاحي يتمثل فيمن يرشح نفسه».



وتابعت الخالد: «لذا ومع اقتراب يوم الانتخاب المقرر في 6 يونيو المقبل، نطمح إلى مشاركة تتقدمها النساء والرجال لأداء الأمانة بعيدا عن كل المؤثرات السلبية التي يجب علينا أن نجتازها، وبتنافس شريف بين جميع المرشحين في كل دائرة من الدوائر الخمس.



وختاما أسأل الله لي ولجميع المرشحات والمرشحين أخواتي واخواني النجاح، وسنكون مؤدين للأمانة بما تعهدنا به من أجل الكويت، كما سنكون داعمين لمن سيكون حاملا لها.