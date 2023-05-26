بدر السهيل



دعا مرشح الدائرة الثالثة حمد عادل العبيد الناخبين الى ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، واصفا المشاركة والحضور يوم 6/6 بالواجب الوطني والشرعي الذي يحتم على الناخب الكويتي اختيار المرشحين الصالحين والمصلحين القادرين على الدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته والعمل على النهوض بالبلد.



وقال العبيد خلال افتتاح مقره الانتخابي واستقبال ناخبي الدائرة أول من أمس بمنطقة كيفان: «علينا أن نعرف من المتسبب الحقيقي في تعطيل البلد وعدم الإنجاز هل هو المجلس أم الحكومة؟ يجب أن يعي الشعب الكويتي حقيقة ما يحصل»، مضيفا أن غالب مؤسسات الدولة نخر بها الفساد الإداري حتى أننا لم نشاهد وزيرا في الفترة السابقة يستطيع أن يتخذ قرارا. وتساءل العبيد: «هل هناك جهات معينة أو شركات ممنوع التعرض لها؟ وهل من يتعرض لها يعاقب؟!».



وتابع: «وصلنا الى مرحلة أننا حتى الشوارع لا نستطيع إصلاحها، وهل وصل طموح المواطن الكويتي الذي كان ينتظر إصلاحات اقتصادية وغيرها من قضايا الإسكان والمنظومة الصحية والتعليمية والخدمات العامة أصبح اليوم طموحه إصلاح الشوارع.



وأضاف: «كل شخص في جهته مسؤول عن تعديل مساره سواء الحكومة او المجلس».



وأشار العبيد إلى أن هناك أكثر من 500 اقتراح بقانون تقدم به النواب في مجلس 2022 وهذا يعكس مدى حاجة البلد والمواطن الى إصلاحات في شتى المجالات، مؤكدا أن نواب مجلس الأمة والوزراء لم يأتوا لمجلس الأمة ومجلس الوزراء إلا لتحقيق هدفين وهما النهوض بالكويت وهي مسؤولية الجميع، أما الهدف الثاني وهو تحقيق طموح الشعب الكويتي وتطلعاته ورفع معاناته.