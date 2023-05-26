عبدالكريم العبدالله



تنشر «الأنباء» تفاصيل المزايا المالية للأطباء «البشري» و«الأسنان» من أبناء الكويتيات، والذين صدر قرار من قبل وزير الصحة د.أحمد العوضي بالتوظيف المباشر لهم. وتضمن القرار المزايا المالية، والتي تشمل الراتب الأساسي، وبدل طبيعة عمل، وبدل الخفارة، والمكافأة المالية، وبدل سكن، وعلاوة غلاء المعيشة، وزيادة خاصة وفقا لما بينه القرار.

وجاء في تفاصيل المزايا الخاصة بالأطباء البشري من أبناء الكويتيات، ان يكون الراتب الأساسي أول مربوط «الدرجة الرابعة» 260 دينارا، و210 دنانير بدل طبيعة عمل و250 بدل خفارة «مبيت» و50 دينارا غلاء معيشة و50 دينارا أخرى زيادة خاصة و120 دينارا مكافأة مالية و125 دينارا بدل سكن.

أما عن تفاصيل المزايا المالية لأطباء الأسنان من أبناء الكويتيات فهي: 260 دينارا الراتب الأساسي، و135 دينارا بدل طبيعة عمل، و95 دينارا بدل خفارة «بدون مبيت»، و50 دينارا غلاء معيشة، و50 دينارا أخرى زيادة خاصة، فضلا عن 110 دنانير مكافأة مالية، و125 دينارا بدل سكن.