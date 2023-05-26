على الحكومة مد يد التعاون إلى المجلس وترك الخلافات والصراعات للمساهمة في بناء الوطن وتحريك عجلة التنمية



قال مرشح الدائرة الرابعة محمد عوض الرقيب إنه على مدار 10 سنوات سابقة مررنا بمرحلة صراعات سياسية وفساد.



وشدد الرقيب في تصريح صحافي على أهمية الانتخابات الحالية في رسم خارطة مستقبل الكويت. وبشأن قضية الإسكان، قال الرقيب إنه من غير المعقول ولا المقبول عدم وضوح الرؤية الحكومية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في آلية توزيع المناطق السكنية وتخصيص الأراضي الفضاء رغم تسلمها من قبلهم، مبينا أن ما يعيشه الشباب اليوم من انتظار للسكن الحكومي هو مأساة بسبب تخبط المنظومة السكنية.



وأكد أن قضية الشوارع المكسورة طامة كبرى لأنها تؤدي إلى الحوادث وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة، مطالبا الحكومة بإنهاء هذه القضية فورا والعمل على معالجتها.



وقال الرقيب: على الحكومة مد يد التعاون إلى المجلس وترك الخلافات والصراعات لمعالجة القضايا وبناء الوطن.