قال تقرير الشال الأسبوعي إن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 144 شركة، أو نحو 95% من عدد الشركات المدرجة البالغ عددها 151 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.



وحققت تلك الشركات صافي أرباح بلغ نحو 725.9 مليون دينار، بنمو بنحو 14.6% عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2022 البالغة 633.5 مليون دينار. وحققت ارتفاعا وبنحو 35.3% مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2022، حين حققت تلك الشركات أرباحا بنحو 536.7 مليون دينار.



وزادت 9 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها بأداء الربع الأول من عام 2022، وتراجعت أرباح 3 قطاعات، وزاد قطاع وحيد من مستوى خسائره. أفضلها أداء مطلقا كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا بنحو 397.3 مليون دينار مقارنة بنحو 281.7 مليون دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 115.6 مليون دينار بعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في الربع الأول من العام الفائت.



وثانيها، قطاع الاتصالات بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 115.3 مليون دينار مقابل نحو 63.2 مليون دينار، أي مرتفعا بنحو 52.1 مليون دينار. تلاهما في الارتفاع، قطاع المواد الأساسية الذي زاد أرباحه من نحو 2.1 مليون دينار إلى نحو 8.5 ملايين دينار، أي مرتفعا بنحو 6.4 ملايين دينار.



وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الخدمات المالية، فقد بلغت أرباحه نحو 65.8 مليون دينار نزولا من مستوى 150.5 مليون دينار حققها في الربع الأول من العام الماضي، ومنخفضا بنحو 84.7 مليون دينار.



وتشير نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 70 شركة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، من ضمنها زادت 61 شركة مستوى أرباحها، و9 شركات أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 48.6% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.



وحققت 74 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 42 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 32 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 515.2 مليون دينار، أو نحو 71% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة.



وتصدرها بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنحو 162.1 مليون دينار، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 134.2 مليون دينار، و«شركة الاتصالات المتنقلة (زين)» في المرتبة الثالثة بنحو 54.2 مليون دينار، واحتلت «الشركة الوطنية للاتصالات» المرتبة الرابعة بنحو 53 مليون دينار.



وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 15.9 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «المركز المالي الكويتي» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 3.2 ملايين دينار، تلتها «الشركة الوطنية العقارية» بنحو 2.3 مليون دينار.