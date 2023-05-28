الدوحة ـ ماضي الهاجري



للحياة معنى آخر حينما تكون في قطر وعاصمتها الدوحة التي أبهرت العالم بجمالها وتنظيمها وتطورها بشكل دائم ومستمر، فدولة قطر مزيج من الحداثة والتقاليد المستمدة من ثقافتنا العريقة.



اليوم قطر بمعالمها وفنادقها جعلت منها حكاية وقصة لكل من زارها يرددها في غير مكان لما شهده من تطور سريع فاق الخيال، وبالاخص في أماكنها التراثية الجميلة التي جعلت منها مكانا يقصده زوار العالم، ومن اهم تلك المعالم سوق واقف، هو سوق تقليدي يعتبر من أهم المعالم السياحية في مدينة الدوحة يجمع بين العراقة والأصالة وبين المدنية الحديثة، وهو أشهر معلم سياحي وتراثي يقصده السياح والمواطنون. يشتهر السوق ببيع المشغولات التراثية وتناول الطعام العربي والشعبي والعالمي.



وحينما نتحدث عن فنادقها فقد كان من بين تلك الفنادق فندق الريتز كارلتون الدوحة، يتميز الريتز كارلتون الدوحة بموقعه الفريد الذي يوفر إطلالات بانورامية خلابة على الخليج العربي. ويدمج الفندق الحائز على الجوائز بين الحداثة والإرث الثقافي ليضيف مزايا المنتجعات من فئة الخمس نجوم إلى أسلوب حياة المدينة الفاخر. وتم تصميم الفندق ليناسب جميع الأذواق، انطلاقا من الباحثين عن تجربة غنية ومتعددة الثقافات، ووصولا للباحثين عن عطلات ترفيهية متكاملة.



كما أن به عدة مطاعم عالمية ذات الاطلالات الجميلة مما يجعلك في قمة الاستمتاع سواء كانت وجبة الافطار أو الغداء أو العشاء.



وأيضا من الفنادق الجميلة ذات الطابع الهادئ البعيد عن الضجيج هو فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، اذ يقدم طهاتهم الموهوبون وجبات محضرة بشكل استثنائي لتلبية أذواق العملاء، بالإضافة إلى وجبات خفيفة لاستعادة النشاط وتعزيز العافية. ويوفر جي دبليو ماريوت ماركيز تشكيلة واسعة من الأطباق الفاخرة، حيث يبدع فريق الطهاة في إعداد مآدب الغداء المحلية وبوفيهات العشاء المرموقة والتي ستنال إعجاب الضيوف دون شك.



وحينما تذهب الى هذا الفندق أنصحكم ألا تفوتوا فرصة زيارة لا ميزون مارتينيز وتذوق مجموعة مختارة من أفخر أنواع الشاي مع أطايب الحلويات وسط أجواء أوروبية أصيلة ومميزة.