

قدم د.سعود ناصر الطامي ملامح رؤية مختصرة لتصحيح المسار السياسي، أملا في أن تكون جزءا من أجندة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة حتى تتحرك الكويت الى الأمام بعد تراجعات متتالية للخلف في السنوات الأخيرة:



10 ملفات تحتاج إلى توافق حكومي مع مجلس الأمة الجديد للنهوض بالكويت:



ملف المؤسسات



حوكمة وهيكلة الإدارة الحكومية - تطوير السلطة القضائية - إصلاح المؤسسة التشريعية لترشيد الممارسة البرلمانية وكفالة فاعلية العمل البرلماني.



ملف الإصلاح السياسي



إصلاح النظام الانتخابي تصويتا ودوائر مع تأسيس مفوضية للانتخابات - إلغاء قانون حرمان المسيء مع تقليص مدد رد الاعتبار.



ملف المواطن



تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية - زيادة المساعدات العامة - دعم المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاشات - تعديل سلم الرواتب - مكافحة غلاء أسعار الغذاء والسلع ومواد البناء والدواء.



ملف الأسرة



تمكين المرأة والشباب - تعزيز حقوق ذوي الإعاقة - دعم ورعاية المبدعين - معالجة ظاهرة الطلاق.



ملف الخدمات



إصلاح شامل للتعليم - تطوير الخدمات الصحية - استدامة تمويل الرعاية السكنية وتوفير الأراضي - إصلاح الطرق والشوارع - التوسع في محطات الطاقة الكهربائية.



ملف النزاهة



مراجعة فاعلية هيئة نزاهة - مراجعة فاعلية الجهات الرقابية - التحول الرقمي في إنجاز المعاملات - تعزيز الشفافية - تطوير قانون المناقصات - إلغاء الوكيل المحلي.



ملف الاقتصاد والتنمية



مراجعة قواعد إعداد الميزانيات - تطوير الصناعات النفطية - التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد والدخل القومي - استقطاع نسبة من أرباح الصندوق السيادي لتمويل المشروعات التنموية والإسكانية.



ملف الحقوق والحريات



مراجعة القوانين المقيدة للحريات - استكمال ملف العفو.



ملف الأمن



تعزيز جهود «الداخلية» في مكافحة الجريمة والمخـــدرات والعنـــــف الاجتماعي.



ملف التحديات



تعزيز وحدة المجتمع - حلول نهاية لمشكلة «البدون» - كفالة الأمن الغذائي - معالجة الإخلالات الاقتصادية - معالجة التركيبة السكانية - التعامل مع تطورات مستجدات الوضع الإقليمي والدولي.



