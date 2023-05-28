15% حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكلي في الكويت بحلول 2023



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها وغير المرساة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» يبلغ 150 مليار دولار، مشيرة إلى ان لدى الكويت ما قيمته 6.53 مليارات دولار من هذه المشروعات في مرحلة ما قبل التنفيذ.



وتمثل مشاريع الكويت وتحديدا شمال الزور 2 و3 والخيران 1 المستقلة لتوليد الطاقة وتحلية المياه أحدث هذه المشاريع المخطط لها، وقالت ان حصة الطاقة المتجددة المستهدفة ضمن مزيج الطاقة الكلي في البلاد تبلغ 15% بحلول عام 2030.



وتناولت المجلة النقاط الرئيسية في وضع مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة مينا، حيث قالت ان الأداء التاريخي لهذا القطاع يشير إلى انه تمت ترسية ما تزيد قيمته على 48 مليار دولار من مشاريع الطاقة المتجددة في هذه المنطقة خلال العقد الماضي، وتحديدا في الفترة بين عامي 2012 و2022.



وأشارت إلى أن حصة الكويت من هذه الترسيات لم تتجاوز 421 مليون دولار، وكانت هذه القيمة هي الأقل بين دول منطقة مينا بعد لبنان بواقع 304 ملايين دولار والبحرين بقيمة 24 مليون دولار، في حين كانت المملكة العربية السعودية الداعم الأكبر لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة.



وبالنسبة لترسيات العقود حسب السنوات، قالت المجلة ان عام 2017 كان الأقوى في هذا القطاع خلال العقد الماضي، حيث استأثر بنصيب الأسد من ترسيات المشاريع، فيما قامت المملكة العربية السعودية بتسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.



ومن حيث تصنيف شركات المقاولات في هذا القطاع، قالت المجلة ان شركة لارسين ان توبرو الهندية حلت في المركز الأول كأكبر مقاول لمشاريع الطاقة المتجددة تليها شركة سينوهايدرو الصينية المملوكة للدولة. وعن المشاريع قيد التنفيذ، قالت المجلة ان أهم 3 مشاريع للطاقة المتجددة قيد التنفيذ في منطقة مينا، هي:



1 - مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية: الوقود الأخضر: مشروع الطاقة المتجددة (شركة نيوم للهيدروجين الأخضر بكلفة 4 مليارات دولار).



2 - محطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة بطاقة 950 ميغاواط (المرحلة 4) (نور للطاقة 1) - 3.9 مليارات دولار.



3 - برنامج الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية: المرحلة 2: محطة الشعيبة 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور/ صندوق الاستثمار العام) - 2.6 مليار دولار.