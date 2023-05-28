القاهرة - ناهد إمام



أكد د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية امس أن مصر خالية تماما من حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال.



وقال تاج الدين - في مداخلة تلفزيونية - «إنه بالرغم من عدم وجود حالات للإصابة بمرض شلل الأطفال إلا أننا ما زلنا نقوم بتطعيم الأطفال سواء المصريين أو القادمين من الخارج».



وأوضح أن التطعيم يتواجد في مكاتب الصحة أو من خلال الفرق المتنقلة التي تطرق الأبواب، وذلك بدءا من عمر يوم حتى 5 سنوات بالنسبة للمصريين، بينما للقادمين من الخارج من عمر يوم حتى 15 عاما، داعيا الجميع إلى الاستجابة لحملات التطعيم للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال.



وبالنسبة لفيروس سي، قال د.محمد عوض تاج الدين: «إن مصر تفوقت على الكثير من الدول في علاج فيروس سي خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية والحملات الطبية للكشف المبكر على فئات مختلفة من الشعب والعلاج بالمجان».



وأوضح أن فيروس سي ليس له تطعيم حتى الآن، فالحالة تحتاج لعلاج ويأخذ بالمجان طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الدم والحقن غير الآمن.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت في وقت سابق بنجاح مصر في القضاء على مرض شلل الأطفال، وفيروس سي.