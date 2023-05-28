منصور السلطان



وسط حضور شعبي ورسمي كبير، تم تشييع جثمان المواطن مبارك الرشيدي في مقبرة الصليبخات، والذي قتل على يد صديقه وتم العثور على جثته قبل أيام شبه متحللة داخل كونتينر على طريق السالمي بعد مرور 78 يوما على اختفائه.



وتقدم المشيعين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، الذي أكد خلال حديثه مع والد المواطن الراحل مبارك الرشيدي، ان حق ودم ابنه في أيد أمينة ولن يضيع، وأن القانون سيأخذ مجراه ويقتص من القاتل.



كما أكد الخالد انه عود من حزمة رجال تقوم وتعمل على مدار الـ 24 ساعة لحماية البلد والمجتمع من العابثين وتجار المخدرات الذين يريدون النيل من بلدنا وتدمير الشباب والفتيات الذين هم جيل المستقبل الذي تعتمد عليه بلادنا الكويت.



وأقسم الخالد بأنه لن يتهاون او يترك تجار المخدرات وسيواجههم بكل قوة، متسلحا بالله وبأبناء الكويت والشعب حتى يتم القضاء عليهم وإنقاذ البلد منهم.



وأوضح الخالد ان كل مواطن خفير والمسؤولية تقع على الجميع، داعيا المواطنين الى ان يتعاونوا مع اخوانهم رجال الأمن بالإبلاغ عن اي تاجر او مروج للمخدرات والقضاء على آفة المخدرات لنحمي أبناءنا.