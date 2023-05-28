ضرورة شغل المناصب الشاغرة بالكفاءات لدفع عجلة التطوير والتنمية وهناك جهات حكومية يسير أعمالها مسؤولون بالتكليف منذ أشهر



قال مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد إن إعلان مجلس الوزراء إحالة عدد من القياديين في بلدية الكويت ووزارة الدفاع والمجلس الوطني للثقافة والفنون إلى التقاعد خطوة في الاتجاه الصحيح تصب في مصلحة تجديد الدماء في هذه المؤسسات وإفساح المجال للكفاءات الشابة.



وأضاف الزيد في تصريح صحافي أن بعض القيادات في الجهات الحكومية استمرت سنوات في مناصبها دون تقديم إنجاز أو تطوير في العمل، إضافة إلى الإحباط الذي بات يتملك الكفاءات الوطنية الشابة بسبب تأخر إحلال المناصب القيادية بالشباب الراغبين في تطوير العمل.



وطالب مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد مجلس الوزراء بسرعة شغل المناصب الشاغرة بالكفاءات، لدفع عجلة التطوير والتنمية وعدم تعطيل الأعمال، مبينا أن هناك جهات حكومية يسير أعمالها مسؤولون بالتكليف منذ أشهر.



وقال الزيد إنه سبق أن وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، طالبا إفادته بشأن أثر تأخر التعيينات في المناصب القيادية بالدولة على تنفيذ برنامج عمل الحكومة، موضحا أن التأخر في تعيين القيادات يشل العديد من الجهات الحكومية.