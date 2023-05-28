كثير من الحقوق المعطلة للشباب والمرأة والبدون وذوي الاحتياجات والمواطنين عموما لن تتحقق إلا بالعمل الجاد



دعا النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح إلى التوافق على مبادرة إصلاحية محددة ببرنامج زمني تلبي طموحات وتطلعات المواطنين، على أن يتصدرها تحسين معيشة المواطنين في الأشهر الـ 6 الأولى من عمر المجلس المقبل.



وأكد الصالح ان الكويت بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الصراعات والشعارات إلى مسار الإنجاز الحقيقي الذي يسمو فوق كل الخلافات، مشددا على ضرورة إلزام الحكومة بتحسين رواتب المواطنين وزيادة معاشات المتقاعدين وإغلاق ملف فساد الطرق وحفر الشوارع خلال 3 أشهر بحد أقصى من بداية أعمال المجلس.



وأضاف النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح: «يجب أن تتوافق السلطتان على تقديم حزم القضايا الشعبية على ما عداها، مع عدم إغفال الإصلاحات السياسية المستحقة»، مشددا على أن كثيرا من الحقوق المعطلة للشباب والمرأة والبدون وذوي الاحتياجات والمواطنين عموما لن تتحقق إلا بالعمل الجاد والاتفاق على برنامج زمني لكل قضية.