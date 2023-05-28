الهويدي: نأمل من المجلس المقبل سن التشريعات التي تخدم الرياضة الكويتية وتسهم في تحقيق الإنجازات

كرم: لمجلس الأمة دور كبير في المرحلة القادمة وهناك بوادر إصلاحية حقيقية لتطوير الرياضة

بديح: إقرار قوانين تتيح للأندية وضع عقود لفئة الشباب ما يعود بالنفع على الأندية والمنتخبات



يعلق الشارع الرياضي والرياضيون في الكويت آمالا وتطلعات كبيرة على مجلس الأمة المقبل 2023 لتحسين الوضع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.



وتشغل الرياضة عموما وكرة القدم تحديدا حيزا مهما من اهتمامات المجتمع الكويتي، كما أنها تضم شريحة واسعة جدا من الشباب العاشقين لهذه الرياضة، والذين يأملون من مرشحي مجلس الأمة المقبل العمل على تذليل العقبات التي تواجهها والسعي الحثيث لإيجاد حلول لها.



وفي هذا الصدد، أعرب نجم المنتخب الوطني ونادي السالمية السابق و«هداف العالم 1998» د.جاسم الهويدي، عن الأمل بأن يضع أعضاء المجلس القادم الكويت نصب أعينهم، وأن يعملوا على تذليل كل العقبات في مختلف المجالات لخدمة الوطن والمواطنين.



وأشار الهويدي إلى «أن نسبة الشباب التي تمارس الرياضة في البلاد تقارب الـ 65%، فهي الملاذ الوحيد لهم»، معربا عن الأمل في أن يحرص المجلس المقبل على سن التشريعات وإقرار القوانين التي تخدم الرياضة الكويتية وتسهم في تحقيق الإنجازات وتلبية الطموحات.



من جهته، أعرب لاعب المنتخب الوطني ونادي العربي السابق محمد كرم، عن تطلعاته بأن يعمل مجلس الأمة المقبل على دعم الرياضة الكويتية والنهوض بها قدر المستطاع.



وقال كرم: «إن انتخاب نواب مجلس الأمة 2023 بيد الشعب الكويتي، لذلك يجب علينا أن نحرص على اختيار الأفضل ونصوت له والبعد عن المصالح الشخصية في الاختيارات، وأن نضع الكويت ومصلحتها أولا وأخيرا».



ودعا المجلس المقبل إلى العمل على سن التشريعات والقوانين الخاصة بالرياضة وإقرارها والعمل على تطويرها بالتعاون مع كل من هيئتي الشباب والرياضة من أجل الارتقاء بالرياضة الكويتية إلى أعلى المراتب.



وأوضح أن لمجلس الأمة دورا كبيرا في المرحلة القادمة مشيرا إلى وجود بوادر إصلاحية حقيقية لتطوير الرياضة الكويتية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من عمل المجلس «وهي اليوم تعتبر صناعة ضخمة ولها دور حيوي ومهم للشعوب والبلدان».



من جانبه، عبر لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق راشد بديح عن أمله بأن يخصص مجلس الأمة 2023 جزءا من جلساته وعمله لخدمة الرياضة والرياضيين.



وقال بديح إن لمجلس الأمة دورا مهما فيما يخص الجانب الرياضي في البلاد والنهوض به، مضيفا أن «الأهم من كل شيء هو أن يختار الشعب الكويتي الأصلح والأكفأ لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين».



وأكد أن على المجلس القادم العمل على سن القوانين التي تصب في خدمة الصالح العام وعدم التراجع عنها، متمنيا في الوقت ذاته «أن يسهم المجلس بإقرار قوانين تتيح لأندية كرة القدم وضع عقود لفئة الشباب ما يعود بالنفع على الأندية والمنتخبات وعدم اقتصار العقود على من تخطى الـ 21 عاما».



ولفت إلى أن قطاع الشباب بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من قبل مجلس الأمة كونهم يمثلون شريحة كبيرة في البلاد وهم أيضا عماد نهضة الكويت.



وذكر بديح أن نجاح الرياضة الكويتية التي عشناها خلال فترة السبعينيات والثمانينيات أتى نتيجة جهد مشترك من الحكومة ومجلس الأمة وقطاع الرياضة بالدولة، معربا عن الأمل والتفاؤل تجاه المجلس القادم لبلوغ الغاية المنشودة.