بدر السهيل



أفتتح مرشح الدائرة الخامسة د.محمد مساعد الدوسري مقره الانتخابي مساء أمس الأول بحضور النائب السابق مسلم البراك وأهالي الدائرة.



وقال الدوسري «خلقنا الله عز وجل لأمرين لا ثالث لها، أن نعبد الله وأن نعمر الأرض، واليأس هو أكبر عدو لنا، والإحباط هو دعاية سوداء من الفاسدين الذين يسعون لكسر إرادة الشعب، وهم يعتقدون أنهم يستطيعون سحق المجتمع، لا، فالمجتمع الكويتي لا يسحق من الفساد والفاسدين».



وتابع بالقول «اتهموني بأنني أشتري أصواتا، ولكن أشتري صوت كل حر وحرة بموقفي الصلب وموقفي في وجه الفاسدين، لدينا وطن نخاف عليه، وفي حال لم نشارك سيعود الفساد من جديد، نحن ورثة رجال وأمهات صنعوا رجالا قادرين على مواجهة وخوض الصعاب وصناعة مستقبل مشرق لأولادنا، ولن نجعل مستقبل أبنائنا في يد قلة فاسدة».