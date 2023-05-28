لمياء الملحم: الخطة مستمرة من 10 يونيو إلى الساعة 12 ظهر الأحد 2 يوليو لإتاحة أكبر فرصة للطلاب للتسجيل

مواعيد التقديم لجامعتي الكويت وعبدالله السالم من 15 يوليو إلى 26 منه و الجامعات الخاصة من 29 يوليو إلى 10 أغسطس و "التطبيقي" من 27 يوليو إلى 17 أغسطس

حق الطالب التسجيل في 8 تخصصات كحد أقصى

استعداد "التعليم العالي" لاستقبال أي استفسارات علي إيميلات الوزارة

طرح التخصصات الطبية والمساندة والتكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل

إدراج علم المناعة وعلم الأمراض وإدارة الطيران والأرصاد الجوية وطب الأسنان وهندسة الطيران وغيرها

مريم بندق

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني خطة البعثات الخارجية للعام 2023 /2024 والتي تضمنت بعض التخصصات الجديدة.

وأعلنت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم ان الخطة مستمرة من 10 يونيو إلى الساعة 12 ظهر الأحد 2 يوليو لإتاحة أكبر فرصة للطلاب للتسجيل .

مع طرح التخصصات الطبية و المساندة والتكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل بالإضافة إلى إدراج علم المناعة وعلم الأمراض وإدارة الطيران والأرصاد الجوية وطب الأسنان وهندسة الطيران وغيرها ، وفيما يلي بيان وزارة التعليم العالي فضلاً عن ملف PDF متضمناً خطة البعثات كاملة بالتفصيل:

خطة البعثات الخارجية للعام 2023 / 2024 (PDF)

وفيما يلي بيان وزارة التعليم العالي :