- لمياء الملحم: الخطة مستمرة من 10 يونيو إلى الساعة 12 ظهر الأحد 2 يوليو لإتاحة أكبر فرصة للطلاب للتسجيل
- مواعيد التقديم لجامعتي الكويت وعبدالله السالم من 15 يوليو إلى 26 منه و الجامعات الخاصة من 29 يوليو إلى 10 أغسطس و "التطبيقي" من 27 يوليو إلى 17 أغسطس
- حق الطالب التسجيل في 8 تخصصات كحد أقصى
- استعداد "التعليم العالي" لاستقبال أي استفسارات علي إيميلات الوزارة
- طرح التخصصات الطبية والمساندة والتكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل
- إدراج علم المناعة وعلم الأمراض وإدارة الطيران والأرصاد الجوية وطب الأسنان وهندسة الطيران وغيرها
مريم بندق
اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني خطة البعثات الخارجية للعام 2023 /2024 والتي تضمنت بعض التخصصات الجديدة.
وأعلنت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم ان الخطة مستمرة من 10 يونيو إلى الساعة 12 ظهر الأحد 2 يوليو لإتاحة أكبر فرصة للطلاب للتسجيل .
مع طرح التخصصات الطبية و المساندة والتكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل بالإضافة إلى إدراج علم المناعة وعلم الأمراض وإدارة الطيران والأرصاد الجوية وطب الأسنان وهندسة الطيران وغيرها ، وفيما يلي بيان وزارة التعليم العالي فضلاً عن ملف PDF متضمناً خطة البعثات كاملة بالتفصيل:
خطة البعثات الخارجية للعام 2023 / 2024 (PDF)
وفيما يلي بيان وزارة التعليم العالي :